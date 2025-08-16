السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
مسؤول روسي: مقتل أب وابنه في هجوم أوكراني على كورسك

منذ 48 ثانية
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 4:57 مساءً
سيارات متضررة في أعقاب ما قالت السلطات المحلية إنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، في روسيا في 15 يوليو 2025. رويترز

قال حاكم منطقة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، اليوم السبت، إن شخصين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 52 عاما والآخر ابنه (13 عاما)، قتلا في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة على المنطقة.

وأضاف خينشتاين في بيان نشر على تطبيق “تيليغرام” أن الشخصين لقيا حتفهما عندما اشتعلت النيران في سيارتهما نتيجة الهجوم.

وذكر أن الهجوم وقع في منطقة ريلسك، وهي منطقة حدودية قريبة من جزء في كورسك احتلته أوكرانيا بين أغسطس آب 2024 ومارس آذار من هذا العام.

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة من أجل خلق ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمحادثات، وذلك بعد تلقيه تقرير من الجيش.

وكتب على منصة إكس بعد اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية “نراقب تحركات واستعدادات القوات الروسية. وبالطبع، سنتصدى، إذا لزم الأمر، بشكل غير متكافئ”.

    المصدر :
  • رويترز

