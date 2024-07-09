مسؤول روسي: هجوم أوكراني يشعل حريقا بمحطة للكهرباء في روستوف

قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا المتاخمة لأوكرانيا الثلاثاء إن حريقا اندلع في محطة كهرباء فرعية في المنطقة بعد أن أطلقت أوكرانيا “عشرات” الطائرات المسيرة أثناء الليل.

وكتب جولوبيف على تطبيق تيليغرام “نتيجة لهجوم جوي في منطقة روديونوفو-نسفيتايسكي، اشتعلت النيران في محولين في محطة كهرباء فرعية”، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشرات الطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الصاروخية القاتلة الروسية في أوكرانيا بما في ذلك على مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف‭ “‬تذكير مروع بوحشية روسيا‭”‬.

وقصفت روسيا المستشفى في كييف بصاروخ في وضح النهار يوم الاثنين وأمطرت مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ مما أسفر عن مقتل 36 مدنيا على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ شهور.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض “الضربات الصاروخية الروسية التي أدت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بوحشية روسيا”.

وأضاف بايدن في بيانه أن واشنطن والأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي سيعلنون هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بايدن “من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي”.

وقال الرئيس‭ ‬الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا سترد ودعا حلفاء كييف الغربيين إلى الرد بقوة على الهجوم.

ونفت موسكو مرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لكن هجماتها أدت إلى مقتل آلاف المدنيين منذ أن شنت غزوها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجمات على أهداف للصناعات الدفاعية وقواعد طيران في أوكرانيا.