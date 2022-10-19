مسؤول روسي: 5 ملايين من سكان المناطق التي ضمتها موسكو موجودون في روسيا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” أن “نحو خمسة ملايين من سكان” المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، أي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، موجودون حاليًا في روسيا.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، قال إن “نحو خمسة ملايين نسمة من سكان دونباس والمناطق في جنوب شرق أوكرانيا لجأوا إلى روسيا”.

وأكد أن هؤلاء سيحظون “باهتمام خاص متواصل”.

وأضاف باتروشيف: “مع التحسن التدريجي للظروف الأمنية في هذه المناطق، ستوفر الدولة مساعدة تامة لعودتهم الى أماكن سكنهم الدائم”، من دون أن يوضح موعد حصول ذلك.

في السياق، أورد تقرير لوزارة الدفاع الروسية أن 4,6 مليون شخص يقيمون في أوكرانيا بينهم 700 ألف طفل باتوا في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط.

ووصل نحو أربعة آلاف شخص إلى روسيا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق المصدر نفسه.