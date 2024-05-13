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مسؤول سابق بالمخابرات الأميركية: استقلت بسبب حرب غزة

منذ 6 دقائق
من مشاهد الدمار في جباليا بغزة

من مشاهد الدمار في جباليا بغزة

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نشر مسؤول سابق بالمخابرات العسكرية الأمريكية رسالة الاثنين قال فيها لزملائه إن استقالته في نوفمبر\تشرين الثاني كانت في الواقع بسبب “أذى معنوي” ناجم عن الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.

وسيكون هاريسون مان، وهو ضابط في الجيش برتبة ميجر، أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل. وتوفي أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية في فبراير\شباط بعد أن أشعل النار في نفسه خارج سفارة إسرائيل في واشنطن واحتج أفراد آخرون من الجيش.

وقال مان إن الخوف منعه لبضعة شهور من البوح ببواعث الاستقالة.

وكتب مان في رسالة شاركها مع زملائه الشهر الماضي ونشرها اليوم الاثنين على حسابه في لينكدإن “خفت. خفت من انتهاك معاييرنا المهنية. خفت من مسؤولين أحترمهم. خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة. أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا”.

    المصدر :
  • رويترز

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