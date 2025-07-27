مسؤول سوري: من المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا منتصف سبتمبر

قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إن من المتوقع أن تشهد البلاد أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأوضح الأحمد ضمن تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تُجرى خلال الفترة من الـ15 إلى الـ20 من سبتمبر 2025 مضيفاً أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.

وذكر الأحمد أنه تم خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

كما أضاف الأحمد أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وتسلم الشرع يوم أمس السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وشدد على ضمان “مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري”.

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، ويوجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/yiapf9qse5 — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) July 26, 2025

وكان الأحمد كشف خلال يونيو (حزيران) الماضي أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى باختيار الهيئات الناخبة داخل المناطق التابعة لكل محافظة، إذ يخصص لكل مقعد بين 30 إلى 50 شخصية اعتبارية تحددها اللجان الفرعية في المحافظات، على أن تكون هذه اللجان محلفة.

أما المرحلة الثانية فتشمل ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات لانتخابهم لاحقاً من قبل الهيئات الناخبة نفسها، وشدد الأحمد على ضرورة تمتع المرشحين بمجموعة مواصفات ينص عليها قانون الانتخابات المؤقت.