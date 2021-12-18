الأحد 15 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 19 ديسمبر 2021 |
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مسؤول صحي: الحديث عن حبوب مضادة لـ”كوفيد” سابق لأوانه

منذ 3 ساعات
لقاحات كورونا

لقاحات كورونا

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اعتبر مسؤول صحي إيطالي أن الحديث عن الأدوية المضادة لمرض “كوفيد 19” سابق لأوانه في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الإيطالية، نفى مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19 ڤالتر ريتشاردي، قرب وصول الأدوية المضادة للفيروس المستجد إلى إيطاليا والتي وفقا للشركات المصنعة لها تتمتع بفعالية كبيرة ضد “كوفيد 19”.

وقال: “الوقت لا يزال مبكرا جدا للحديث عن أدوية العلاج من فيروس كورونا”.

ودعا إلى عدم التسرع في الحصول على مضادات الفيروسات بما فيها Paxlovid التي تنتجها شركة “فايزر”.

وأضاف أنه “في عام 2022 أيضا، ستكون الاستراتيجية التي يجب اتباعها هي اللقاحات والاحتياطات الوقائية التي تعرفها إيطاليا حاليا”.

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