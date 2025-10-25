السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
مسؤول صيني: "إعادة التوحيد" سلميا مع تايوان أفضل طريق للمضي قدما

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 4:08 مساءً
علما الصين وتايوان

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ هو نينغ، رابع أكبر مسؤول في الصين، قوله اليوم السبت إن بكين وتايوان يجب أن تعملا على تحقيق “إعادة التوحيد سلميا”.

وقال وانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي المسؤول عن التعامل مع تايوان، إن الصين لن تتسامح مع أي أنشطة تروج لاستقلال تايوان، وذلك خلال حدث أقيم في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين “لاستعادة” الجزيرة للحكم الصيني.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية في تقرير مذكور أنه صادر من بكين أن وانغ قال أيضا إن الصين ستأخذ زمام المبادرة في تقاسم ثمار تنميتها وتقدمها مع شعب تايوان.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني إن الصين تكرر “الرسالة القديمة نفسها” وإن هدف الصين الحقيقي هو “ضم” تايوان.

وأضاف المجلس “أثبتت تجربة هونغ كونغ أيضا أن نهج ’دولة واحدة ونظامين‘ يؤدي في نهاية المطاف إلى حكم استبدادي من الحزب الشيوعي الصيني”.

وذكر المجلس أن ما يسمى بآفاق التنمية في ظل “التوحيد” لا يستميل شعب تايوان على الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

