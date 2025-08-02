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مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة بعد عامين من الحرب

منذ 47 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول

الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول

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اعترف قائد القوات البرية السابق بالجيش الإسرائيلي يفتاح رون تال بأن تل أبيب تقترب من كارثة مع بقاء قواتها في قطاع غزة بعد قرابة عامين من الحرب، منتقدا الحكومة لفشلها في تقديم إستراتيجية واضحة، وفق ما نقلته اليوم السبت صحيفة جيروزاليم بوست.

وحسب الصحيفة، قال القائد العسكري الإسرائيلي السابق إن عجز إسرائيل عن إدارة الوضع الميداني في قطاع غزة يقوض ما وصفها بـ”مكاسبها العسكرية”.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يواجه استنزافا عملياتيا، مؤكدا أن القوات الاحتياطية منهكة للغاية.

أهداف غير واضحة

وطالب رون تال الحكومة الإسرائيلية بأن تحدد أهدافها بوضوح وتتجنب التردد فيما يتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة، قائلا “لا يمكن للحرب أن تستمر إلى الأبد. لدي انتقادات لاذعة للحكومة. عليها أن تقرر إلى أين نتجه”.

كذلك أقر بأن إسرائيل فشلت بالتعامل مع قضية المساعدات في غزة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع طوال أشهر الحرب أن ينشئ كيانا للتعامل مع الشؤون الإنسانية في القطاع، ولذلك لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر على المستوى المدني، وفق تعبيره.

ولا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تمتلك خطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة رغم مطالبات الجيش الإسرائيلي بذلك جراء إنهاك جنوده، في ظل مطالبة عائلات المحتجزين بإبرام صفقة تنهي الحرب وتعيد الأسرى الإسرائيليين.

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