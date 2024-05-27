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مسؤول عسكري سابق: بن غفير حوّل جهاز الشرطة إلى مليشيا خاصة

منذ ساعة واحدة
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

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قال يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حوّل جهاز الشرطة إلى مليشيا خاصة.

وأضاف غولان أن وزير الأمن المتطرف بات يوظف الشرطة لضرب معارضي الحكومة الذين يتظاهرون يوميا مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وبإجراء انتخابات مبكرة

في ذات السياق، نقلت صحيفة هآرتس أن بن غفير وجه أمرا لقائد شرطة الحدود يتسحاق بريك اليوم الأحد بإيقاف ضباط الشرطة الذين اشتبكوا مع مصلين يهود متشددين في جبل ميرون.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تنتهك حكم المحكمة العليا الذي يمنع الوزير من إصدار مثل هذه التعليمات للشرطة.

وقد أحال رئيس الشرطة القضية إلى النائب العام وسط تصاعد التوتر بينه وبين الوزير.

يذكر أن إسرائيل تشهد مظاهرات يومية ردا على فشل الحكومة في استعادة الأسرى، الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدلا من استعادتهم، قتلت الحكومة الإسرائيلية العديد من أسراها في غارات على قطاع غزة، وهو ما فاقم سخط الشارع من حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال يائير غولان إن نتنياهو “لا يهتم إلا بنجاته الشخصية ولا يعنيه إن احترقت الدولة”.

    المصدر :
  • وكالات

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