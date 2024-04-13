مسؤول عسكري فرنسي: "لا نسلّم أسلحة لإسرائيل بل مكونات لأغراض دفاعية بحتة"

في تعليق جديد على مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل، أكد ممثل وزارة الجيوش الفرنسية، فانسان درولي، أن فرنسا تقدم “مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت”، وذلك في ظل الضغوط الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب الضارية في قطاع غزة.

وأوضح درولي أن “لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط”، لكنه أكد على موقف فرنسا الذي وصفه بـ”المتوازن”، حيث دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار كخطوة أولى.

على صعيد متصل، رفض القضاء الإداري الفرنسي الطلب الذي قدمته منظمة العفو الدولية لتعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بشكل عاجل. وأوضح القاضي أن هذه القضية “ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية”.

من جهته، قدّمت منظمة العفو الدولية شكوى إلى القضاء الفرنسي لإجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، مستندة إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة وموقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من المتوقع أن تبت المحكمة في هذه القضية مطلع الأسبوع المقبل، وستدرس طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى تطالب بتعليق تصدير المعدات الحربية إلى إسرائيل بشكل عام.