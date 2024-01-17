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مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

منذ ساعة واحدة
من قطاع غزة (أ ف ب)

من قطاع غزة (أ ف ب)

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كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أنّ الجوع في قطاع غزة قد يودي بحياة أشخاص أكثر ممّن قد يُقتلون في الحرب.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنّ الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أنّ إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة، ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك في ظل دخول الحرب الإسرائيليّة على القطاع يومها الثالث بعد المئة.

مصطفى أشار أيضًا إلى أنّ جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، وأن الاحتياجات المالية ضخمة.

    المصدر :
  • رويترز

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