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مسؤول فلسطيني: قرار المحكمة الدولية بشأن قادة من حماس "خلط ما بين الضحية والجلاد"

منذ 14 دقيقة
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز الاثنين إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.

وأضاف “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.

فيما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

من جهته ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بوصفه “كارثة”.

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونجرس الأمريكي ويندد بالإعلان.

كما قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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