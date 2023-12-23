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مسؤول في الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

منذ 19 ثانية
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)

الفرنسية
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أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمس الجمعة 22\12\2023 أمرا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية، ولكنه قال إنه لا مكان آمنا في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر باللغة العربية منشورا طلب فيه من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة “المغادرة فورا حفاظا على سلامتهم” باتجاه دير البلح. وقال في الأمر “من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح” وسط القطاع.

وكتب مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت على منصة “إكس”: “الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج.. كثيرون تم تهجيرهم فعلا مرات عدة”.

كما أكد أن “الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه”.

وبحسب الأونروا، فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل “أكثر من 150 ألف شخص”.

وبذلك، يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح مجددا خلال الحرب حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء مناطق بوسط قطاع غزة.

وحمل نازحون حقائب وممتلكات وأكواما من البطانيات على عربة، في حين وضع آخرون فرش نوم فوق إحدى السيارات.

وقد أفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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