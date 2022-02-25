مسؤول في البنتاغون يكشف خبايا ما يحصل على أرض أوكرانيا.. “مقاومة لم يتوقعها الروس”

مع دخول العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، يومها الثاني، يؤكد مراقبون، أن القوات الأوكرانية أثبتت قدرة واضحة على التصدي للقوات الروسية، رغم فارق التفوق العددي والعتادي بين الجيشين.

بدوره كشف مسؤول رفيع في البنتاغون، الجمعة، إن تقدم القوات الروسية على المحور باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف “يسير بأبطأ مما كانوا يتوقعون ويواجهون مقاومة”.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الجيش الروسي “خسر كثيرا من زخمه، حيث لا يتقدم بالسرعة التي كان المسؤولون الروس يتوقعونها.”

كما كشف أن روسيا لم تحقق كذلك أي تفوق جوي، وأن هناك مقاومة كبيرة من طرف الأوكرانيين “أكثر مما توقع الروس”.

وقال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية لا تزال تعمل بالرغم من تراجعها في بعض الأحيان بفعل الضربات الروسية.

ذات المسؤول كشف أن روسيا أطلقت حتى الآن 200 صاروخ منذ بدء الغزو، وأن بعض الصواريخ استهدفت مناطق سكنية، لكنه نفى أن يكون الروس قد سيطروا على أي تجمعات سكنية.

وأكد أن هناك تعزيزات روسية بحرية باتجاه غرب ماريبول ومنطقة دومباس، حيث يقوم الروس بإنزال بحري وينشرون آلاف الجنود، وقال في الصدد “روسيا استخدمت ثلث القوات التي حشدتها في الغزو” موضحا أن الروس يواصلون التقدم على محور خورسان.

إلى ذلك، قال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن القتال في خاركيف متواصل ولم يكن هناك إنزال خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

في سياق متصل كشف الرجل أن منظومة القيادة و السيطرة الأوكرانية لا تزال تعمل بشكل سليم و لم يلحق بها ضرر، وقال ” لم نر حتى الآن جهودا روسية على نطاق واسع في الحرب الإلكترونية”.

وبخصوص الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي فرضت عليها من طرف فلاديمير بوتين، قال المسؤول إن الولايات المتحدة “تبحث عدة خيارات لمواصلة الدعم لأوكرانيا بما فيها خيار التدريب خارج أوكرانيا”.

وقال في الصدد إن ” القوات الأميركية التي أرسلت إلى أوروبا الشرقية تقوم بمهام تدريب مع الدول المضيفة” مؤكدا أن “مقاتلات إف 35 تقوم بمهام تحليق لتعزيز قدراتنا التشغيلية المشتركة”.