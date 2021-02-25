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مسؤول في "الصحة العالمية" يكشف موعد إنتهاء جائحة كورونا

25 - فبراير - 2021
كورونا يحير العلماء

كورونا يحير العلماء

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رجح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، انتهاء جائحة فيروس كورونا في بداية العام القادم 2022.

وقال كلوغ في تصريحات “متفائلة”: “تجاوزنا السيناريو الأسوأ للوباء، وبتنا اليوم نعرف معلومات أكثر عن الفيروس التاجي مقارنة بما كنا نعرفه مع بدء تفشيه في 2019”.

وبيّن المسؤول في منظمة الصحة أن الفيروس لن يختفي نهائيا، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود كالتي فرضت في الفترة الماضية، حسبما نقل موقع “112 إنترناشيونال”.

وفيما يتعلق بالطفرات الجديدة الخاصة بالفيروس، أوضح كلوغ أن “الفيروس يحاول تكييف نفسه مع الإنسان وهو أمر طبيعي”، مضيفا “إن اقتضت الحاجة سيتم تعديل اللقاحات لمواجهة السلالات الجديدة، ولن يكون هناك تطوير لها من نقطة الصفر”.

جدير بالذكر أن أحدث إحصاء لـ”رويترز”، الخميس، كشف أن ما يزيد على 112.32 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا حول العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى مليونين و592506، علما أنه تم تسجيل إصابات بكوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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