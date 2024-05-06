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مسؤول في حماس: مقترح وقف إطلاق النار اتفاق من 3 مراحل

منذ 50 دقيقة
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية

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قال خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لقناة الجزيرة الاثنين إن مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يوما.

وأضاف الحية أن المرحلة الثانية من الاتفاق تنص على انسحاب إسرائيلي كامل من غزة.

فيما قال طاهر النونو القيادي بحركة حماس لرويترز إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقا لتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين”.

وأوضحت الحركة “أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”. وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

وقال البيان إن “حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

    المصدر :
  • رويترز

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