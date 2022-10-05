مسؤول في خيرسون المحتلة: القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها

قال مسؤول عينته روسيا في خيرسون المحتلة بأوكرانيا الأربعاء، إن القوات الروسية في المنطقة تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم مضاد، وسط مكاسب أوكرانية سريعة، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

ونقلت الوكالة عن كيريل ستريموسوف القول إن القوات الروسية “تجري عملية إعادة تجميع من أجل حشد قوتها وتوجيه ضربة انتقامية”.

هذا واستكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء رسميا ضم أكثر من 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا، في وقت تكافح فيه القوات الروسية لعرقلة هجوم أوكراني مضاد على أجزاء واسعة من المناطق التي جرى ضمها.

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا إلى روسيا.

وأعلن مجلس الدوما، الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أربعة قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية”.

وأضاف أنه وقع أيضا على “القوانين ذات الصلة بالتصديق”.