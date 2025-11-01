مسؤول في غزة: كارثة إنسانية تقترب من النازحين!

فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز

تتزايد المخاوف في قطاع غزة من انهيار الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل خيام مهترئة لم تعد تصلح لمواجهة الأمطار والبرد، وبينما تتحدث الوعود عن مساعدات مرتقبة، يؤكد مسؤولون محليون أن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وحذر المهندس علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة من “كارثة إنسانية تقترب من سكان المخيمات والنازحين في عموم القطاع”، مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف خيمة باتت غير صالحة للاستخدام بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي.

وأوضح أن “الخيمة الواحدة لا تدوم أكثر من عام، بينما أغلب الخيام الحالية مضى عليها أكثر من عامين من دون أي تجديد”، لافتا إلى أن المرحلة الأخيرة من التهدئة لم تشهد إدخال أي كميات من الخيام أو المواد اللازمة لترميمها، رغم كل ما أُعلن عن مساعدات ومشروعات إغاثية.

وأضاف أن الحديث عن إدخال كونتينرات أو تجهيزات جديدة لم يتجاوز التصريحات، مؤكدا أن ما على الأرض هو استمرار لمعاناة قاسية تتفاقم يوما بعد يوم، وسط نقص حاد في المواد الأساسية وقطع الغيار.

وأشار المهندس إلى أن بلديته تواجه صعوبات غير مسبوقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات، موضحا أن كيس الأسمنت الذي كان يُباع بـ10 دولارات أصبح يكلف نحو 400 دولار بسبب الحصار، الأمر الذي يجعل أعمال الصيانة شبه مستحيلة.

كما تحدث عن تدهور حالة الآليات البلدية التي وصفها بـ”المتهالكة”، في ظل انعدام قطع الغيار وعدم قدرة البلديات على شراء ما تحتاج إليه لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، مما يفاقم من تدهور الواقع المعيشي.

وفي ما يتعلق بالمخيمات الساحلية، قال إن آلاف الخيام المنتشرة على شاطئ غزة مهددة بالغرق فور بدء الأمطار، مضيفا أن نحو 10 آلاف خيمة على طول الساحل تواجه خطر الانهيار أو الانجراف مع أول موجة مدّ وجزر.

واستذكر رئيس البلدية تجربة العام الماضي حين نفذت بلدية خان يونس بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية حملة لإيواء نحو 4 آلاف نازح في أماكن أكثر أمنا، لكنه أكد أن “الوضع هذا العام أكثر تعقيدا وأصعب من أي وقت مضى بسبب الكثافة السكانية الهائلة ونقص الأراضي المتاحة”.

وأشار إلى أن خان يونس وحدها تؤوي اليوم أكثر من 900 ألف مواطن ونازح في مساحة محدودة لا تتجاوز 30 كيلومترا مربعا، مما يجعل “كل شبر من الأرض مكتظا بالبشر والخيام، دون وجود أماكن فارغة لإقامة مراكز جديدة”.

وأكد أن البلديات تبذل ما في وسعها لتقليل حجم المعاناة، لكنها بحاجة عاجلة إلى دعم فعلي يضمن إدخال كميات كبيرة من الخيام والمستلزمات الإنسانية قبل اشتداد الشتاء.

وشدد المهندس علاء الدين البطة على أن المشهد الإنساني في غزة ينذر بانفجار وشيك إن لم يتحرك المجتمع الدولي لتوفير مقومات الحياة الأساسية للنازحين، مؤكدا أن المطلوب ليس مجرد هدنة، بل خطوات ملموسة توقف الانحدار نحو الكارثة.