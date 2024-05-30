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مسؤول قبرصي: الممر البحري لغزة ما زال يعمل والمساعدات مخزنة

منذ ساعة واحدة
الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

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قال مسؤول في الحكومة القبرصية الخميس إن المساعدات الإنسانية لغزة تواصل مغادرة قبرص بحرا، وستظل مخزنة في السفن قبالة ساحل القطاع لحين إجراء إصلاحات للرصيف المؤقت الذي أقامه الجيش الأمريكي.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع أن الرصيف ستتم إزالته مؤقتا بعد انفصال جزء من الهيكل، وذلك عقب أسبوعين من بدء تشغيله.

هذا وقالت شبكة (إن.بي.سي نيوز) الثلاثاء نقلا عن مسؤولين إن الجيش الأمريكي علق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرا بعد تضرر الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه على ساحل القطاع جراء الطقس السيئ.

وذكرت الشبكة في تقريرها نقلا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي وثالث من الأمم المتحدة أن من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي عن ذلك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 28\5\2024.

هذا وقالت قالت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء 21\5\2024 إنه جرى تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف المؤقت حتى الآن.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين تبرعوا بهذه المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.

لكن لم تصل سوى خمس شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصا في المساعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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