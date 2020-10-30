مسؤول قضائي تونسي: المشتبه به في هجوم نيس اعتقل سنة 2016

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قضائي تونسي إن المشتبه به في هجوم نيس اعتقل عام 2016 عندما كان قاصرا بسبب العنف واستعمال سلاح أبيض.

وقال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، إن الملف القضائي يشير إلى توقيفه قبل أربع سنوات بسبب عنف في المنطقة التي يقطن فيها عندما كان قاصرا.

من جهة اخرى، أفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن السلطات التونسية سمحت بفتح تحقيق في ما إذا كان هناك وجود لجماعة تُدعى “المهدي بالجنوب التونسي”، وأنها نفذت هجوم نيس، بعد مزاعم تتعلق بإعلان مسؤوليتها عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة إن مكتب المدعي العام بمحكمة مكافحة الإرهاب التابعة للسلطة القضائية فوض وحدة أمنية متخصصة لإجراء هذه التحقيقات.

وأضافت الوكالة أن الوحدة ستسعى لمعرفة ما إذا كان التنظيم موجودا ومدى صدقية المزاعم التي أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه المسؤول عن الهجوم الذي وقع في المدينة الفرنسية أمس الخميس.

وقطع المشتبه فيه رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة في نيس، ويدعى إبراهيم العويساوي، وهو تونسي يبلغ 21 عاما كان هاجر إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.