مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: أوكرانيا ستتلقى "أخبارا جيدة"

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن من المتوقع أن تتلقى أوكرانيا “أخبارا جيدة” في سعيها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي خلال قمة سيعقدها حلف شمال الأطلسي في واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى القمة وإصدار بعض الإعلانات الجديدة بشأن الدفاع الجوي”.

وتابع “لقد سمعتم أن الأوكرانيين حريصون على الحصول على أنظمة باتريوت أخرى أو أنظمة مماثلة لها. وأعتقد أنه سيكون لدينا بعض الأخبار الجيدة الأخرى لهم في هذا الشأن”.

ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى.

ويحث مسؤولون أوكرانيون الدول الحليفة منذ أشهر على تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات المتكررة التي تشنها روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة في الحرب التي بدأت في 2022.

وسوف يشارك عدد من القادة في قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في واشنطن خلال الفترة من التاسع إلى 11 يوليو تموز، والتي تهدف في جانب منها إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء التحالف العسكري.