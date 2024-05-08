مسؤول كبير في حماس: الحركة متمسكة بالموافقة على مقترح الهدنة

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة متمسكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه.

وقال الرشق في وقت متأخر من مساء (الأربعاء 8-5-2024) “حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم”.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بحضور وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

مقابر جماعية جديدة

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي”، بعد اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة.

وقالت الحركة إن إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات غزة، آخرها إعلان اليوم، “دليل على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي”.

وأضافت أن “الاحتلال يهدف إلى تدمير مقوّمات الحياة (في غزة) لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه”.

واعتبرت الحركة أن “توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات، والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدا، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي”.

وطالبت حماس الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة إسرائيل.