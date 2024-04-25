الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول كبير في "حماس": مستعدون للتحول لحزب سياسي في هذه الحالة!

منذ ساعتين
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

أسوشيتد برس
A A A
طباعة المقال

أكد نائب رئيس حركة “حماس” في غزة خليل الحية أنّ الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل، تتحول إلى حزب سياسي إذا ما أقيمت دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في العالم 1967.

ولفت القيادي في حماس في حديث لوكالة “أسوشيتد برس”، إلى أنّ “أي حركة مقاومة تلقي بسلاحها في حال نال شعبها الذي تذود عنه حقوقه”.

وقال الحية إنّ حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها فصيل فتح المنافس لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية، مضيفًا “الحركة ستقبل “بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرارات الدولية”، على طول حدود ما قبل عام 1967.

وأكّد الحية “أننا نرفض بشكل قاطع أي وجود غير فلسطيني في غزة، سواء في البحر أو البر، وسنتعامل مع أي قوة عسكرية متواجدة في هذه الأماكن، سواء كانت إسرائيلية أو غيرها… كقوة احتلال”.

وشدد الحية على أن القوات الإسرائيلية “لم تدمر أكثر من 20% من قدرات (حماس) البشرية الميدانية”.

    المزيد من أخبار العالم

    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    فشل إسرائيلي كبير.. يحيى السنوار يتفقد مقاتليه في مناطق الاشتباكات بغزة!
    القبة الحديدية الإسرائيلية
    الحب الأعمى الذي تسبب بكشف أسرار عسكرية إسرائيلية لإيران!
    من مشاهد الفيضانات في الإمارات
    الإمارات تكشف عن إصابات مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة