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مسؤول كبير في منظمة ترامب في عهدة القضاء الأميركي.. فما السبب؟

منذ 3 ساعات
ألين فايسلبيرغ

ألين فايسلبيرغ

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سلم المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، نفسه للسلطات القضائية في نيويورك، في وقت مبكر من اليوم الخميس، قبل توجيه اتهامات ضده وضد شركة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشوهد فايسلبرغ وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه حوالي الساعة 6:20 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.

وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأميركي السابق ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل 3 سنوات.

وفي وقت لاحق، اعتبرت منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، اتهامها في قضايا جنائية “سياسيا” ويهدف إلى الإضرار بدونالد ترامب.

 

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