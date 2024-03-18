مسؤول لرويترز: إسرائيل ستعرض في محادثات قطر هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل تحرير 40 رهينة

كشف مسؤول إسرائيلي إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) إلى قطر اليوم الاثنين لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تطلق حماس بموجبها سراح 40 رهينة.

وقدر المسؤول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية، إن الوفد الإسرائيلي يغادر اليوم إلى قطر لتقديم الرد على مقترح “حماس” بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، ولفتت إلى أن الوفد المتوجه إلى قطر حصل على تفويض من المجلس الوزاري المصغر لإجراء مفاوضات عامة.

وبحسب القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي فإن مفاوضات صفقة الأسرى والهدنة ستكون “طويلة ومعقدة” وتتجه لتكون مع زعيم “حماس” بغزة يحيى السنوار.