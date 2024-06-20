مسؤول مطلع: 50 أسيرًا إسرائيليًّا فقط ما زالوا على قيد الحياة في غزة

تبقى المحادثات حول صفقة الأسرى هي من أساسيات التفاوض بين حماس وإسرائيل، وفيما أشارت تقديرات سابقة للجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 25 أسيراً من أصل 116 محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، لقوا حتفهم، بيّن مسؤول أميركي مطلع رقماً أعلى.

فمن بين حوالي 250 أسيرا تم احتجازهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، لا يزال 116 محتجزين داخل غزة، بما في ذلك الكثير ممن يعتقد أنهم ماتوا.

فقد كشف بعض الوسطاء في محادثات صفقة الأسرى ومسؤول أميركي مطلع على أحدث معلومات المخابرات الأميركية “أن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة قد يصل إلى 50″، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال اليوم الخميس.

ما يعني أن 66 من المحتجزين لقوا حتفهم، أي أكثر بـ 25 مما اعترفت به إسرائيل علناً في السابق.

فيما امتنعت المخابرات الأميركية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي عن التعليق.

إلا أن حماس كانت أبلغت سابقا الوسطاء (مصر وقطر) الذي يتولون الدفع نحو التوصل إلى اتفاق جول وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، أنها لا تعرف عدد المحتجزين داخل غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

كما أعلنت منتصف يونيو الحالي (2024) مقتل اثنين من الأسرى لديها بغارة للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب القطاع.

كذلك أكدت سابقا أن إسرائيل قتلت 3 من الأسرى لديها رغم نجاحها في تحرير 4 أسرى من مخيم النصيرات في التاسع من يونيو.

ويضغط أهالي هؤلاء الأسرى منذ أشهر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل لصفقة مع حماس تعيد أبناءهم إليهم.

كما صعدوا من احتجاجاتهم في الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح جديد للهدنة بين الطرفين قبل أكثر من أسبوعين.