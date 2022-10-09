مسؤول اوكراني: مقتل 12 جراء قصف على مدينة زابوريجيا

أحد المباني المدمرة في مجمع محطة زابوريجيا (أرشيفية من رويترز)

قال مسؤول محلي الأحد إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في قصف على مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا خلال الليل.

وأضاف المسؤول ويدعى أناتولي كورتيف ويشغل منصب سكرتير إدارة المدينة على تطبيق تيليجرام أنه، “نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زابوريجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية بالمدينة”.

وأضاف “17 شخصا لقوا حتفهم حتى هذه اللحظة”.

وتبعد المدينة حوالي 125 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.