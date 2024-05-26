مسؤول: مقتل 4 في هجمات أوكرانية على بيلغورود جنوب روسيا

قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف إن الهجمات الأوكرانية التي وقعت أمس السبت 25\5\2024 أسفرت عن مقتل أربعة من السكان في منطقة بيلجورود بجنوب روسيا.

وقال جلادكوف على تطبيق تيليyرام إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قرية أوكتيابرسكي في هجوم بعدة صواريخ. وأضاف أن رجلا توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وتابع أن 12 شخصا أصيبوا في واقعتي قصف، من بينهم طفل.

وفي قرية دوبوفوي، أدى هجوم إلى مقتل امرأة تعمل في حديقتها.

وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو المتاخمة للحدود الأوكرانية تعرضت في وقت لاحق للقصف، حيث لحقت أضرار بنوافذ وأسطح العديد من المنازل.

وقال في وقت لاحق إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 هدفا محمولا جوا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك المجاورة.

ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من روايات ساحة المعركة.

ونادرا ما تعلق أوكرانيا على الهجمات المتكررة على مناطق جنوب روسيا عبر حدودها

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر إن توغل القوات الروسية في منطقة خاركيف يهدف إلى إنشاء “منطقة عازلة” لمنع الهجمات عبر الحدود على بيلجورود ومناطق أخرى.