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مسؤول منطقة خاركيف يوصي بإجلاء جميع سكانها الى روسيا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2022 8:16 مساءً
خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية (الأناضول)

خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن فيتالي جانتشيف رئيس الإدارة التي عينتها موسكو في المناطق التي تحتلها من خاركيف الأوكرانية أوصى بإجلاء جميع سكانها إلى روسيا “إنقاذا لأرواحهم”.

ونقلت الوكالة عن جانتشيف قوله إن الممثلين الرسميين مستعدون لتزويد اللاجئين بالطعام ووسائل التدفئة والرعاية الطبية.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها قررت سحب قواتها من إيزيوم وبالاكليا، وهما مركزان مهمان للإمداد العسكري في منطقة خاركيف فيما قالت أوكرانيا إنها حققت تقدما سريعا.

كان جانتشيف قد أعلن لجمعة إجلاء المدنيين من عدة بلدات تعرضت لضغوط شديدة بعد اختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة على قناته على تيليجرام إن خدمات الطعام والتدفئة والمساعدة الطبية يتم تقديمها للاجئين في المركبات التي تصطف لدخول روسيا عند معبر لوجاتشيفكا الحدودي.

    المصدر :
  • رويترز

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