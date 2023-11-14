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أسامة حمدان: 25 من 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت من الخدمة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2023 5:36 مساءً
من أمام مستشفى الشفاء في غزة

من أمام مستشفى الشفاء في غزة

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قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء إن القصف والغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة أدى إلى خروج 25 مستشفى من أصل 35 في القطاع المحاصر من الخدمة.

وقال أسامة حمدان مسؤول حماس المقيم في بيروت في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية إن القوات الإسرائيلية دمرت أيضا 94 مبنى حكوميا و253 مدرسة.

فيما أشادت منظمة الصحة العالمية بالعاملين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة الثلاثاء لبذلهم “كل ما في وسعهم”| لرعاية المرضى على الرغم من محاصرتهم من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاول القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتوقف المستشفى عن العمل بالشكل المعتاد بعدما بدأت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول إذ لا يتوفر لديه ما يكفي من الكهرباء والماء والمعدات الأساسية.

وتقول إسرائيل إن المستشفى يقع فوق مقر تحت الأرض لمقاتلي حماس. وتنفي الحركة المسلحة ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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