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مسؤول يكشف: لا موعد محدد لإنشاء المناعة المجتمعية ضد كورونا

30 - يونيو - 2021
كورونا - إيطاليا

كورونا - إيطاليا

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أوضح ممثل عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) أن الهدف الحالي لحملة التطعيم الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي يكمن في حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحالة بليغة من كورونا، مشيرا إلى أن معظم الدول تعطي أولويتها في هذا الاتجاه إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من أمراض محددة تزيد من خطورة إصابتهم بمرض “كوفيد-19″، مقرا بأنه لا يمكن الآن تحديد الموعد المتوقع لإنشاء المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة “نوفوستي”.

ولفت الممثل إلى أن الدول الأوروبية، مع استمرار حملات التطعيم في أراضيها، توسع تدريجيا قائمة الفئات الاجتماعية المشمولة بها حتى تطال الفئات الأصغر سنا.

وأشار الممثل عن ECDC إلى أن مدة الحصانة ضد كورونا التي تمنحها اللقاحات للبشر لم تحدد بعد، لا سيما في ظل تفشي سلالات جديدة من كورونا، مؤكدا أن هناك اختلافات ملموسة بين الظروف المتعلقة بحملة التطعيم ونطاقها، والوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتابع: “بسبب العوامل المذكورة أعلاه لا يمكن تحديد الموعد المتوقع للتوصل إلى ما يسمى المناعة المجتمعية”، أي أن تكون لدى مجتمع ما مناعة ضد فيروس كورونا.

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