مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

ذكر مصدر مطلع، الاثنين، أن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتباحثون بشأن مشروع قانون للإنفاق المؤقت اتفقوا على‭‭ ‬‬إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإجراء سيشمل أيضا تمويل إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار.

وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، مساعدة إضافية لقوات الأمن الأوكرانية بقيمة 457.5 مليون دولار، في أحدث تمويل لكييف التي تقاوم روسيا.

وستدعم المساعدة الشرطة الوطنية وحرس الحدود، فضلًا عن الجهود المبذولة للتحقيق في الفظائع المفترضة التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن ”توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة، قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم“.

وأضاف: ”تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة“.

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة خصصت في المجمل دعما بأكثر من 645 مليون دولار لسلطات إنفاذ القانون الأوكرانية، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.