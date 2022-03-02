بـ5 ملايين دولار.. مساعدات إغاثية إماراتية لأوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار.

يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الإمارات على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

وتؤكد دولة الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة في أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

كان أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق، الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، قد بحث الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد بن زايد على ضرورة الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي.

وأكد أيضاً على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الروسي على آخر التطورات الجارية حالياً بشأن الأزمة مع أوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.