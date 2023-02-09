مساعدات إنسانية أمريكية بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الخميس 9-2-2023) إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الهزات الأرضية المدمرة التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة في بيان “تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين حديثا وإمدادات شتوية لمساعدة العائلات على مواجهة البرد، وخدمات الرعاية الصحية الضرورية لتوفير الدعم في مواجهة الصدمات، ومياه الشرب الآمنة للوقاية من الأمراض، ومساعدات خاصة بالنظافة والصرف الصحي للحفاظ على سلامة الناس وصحتهم”.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أربعة أيام، لمناقشة سبل مساعدة الولايات المتحدة لتركيا وسوريا بعد زلزالين مدمرين وقعا هذا الأسبوع.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين “كان هذا بالأساس محاولة لنسمع من حلفائنا الأتراك ما يودون الحصول عليه من الولايات المتحدة”، مضيفا أن أمريكا تتوقع أن يمكنها الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول المساعدات لتركيا قريبا.

وبلغ عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف شخص، متجاوزا عدد القتلى في زلزال قوي مشابه ضرب شمال غرب تركيا في 1999 وقتل 17 ألفا.