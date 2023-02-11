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مساعدات إيطالية تصل إلى بيروت لإرسالها لسوريا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2023 9:41 مساءً
طائرة مساعدات إيطالية

طائرة مساعدات إيطالية

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قال مبعوث إيطاليا إلى دمشق إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت مساء اليوم السبت، في أول مساعدة أوروبية من الزلزال لحكومة دمشق.

وقال القائم بالأعمال ماسيميليانو دانتونو لرويترز إن الشحنة التي تزن 30 طنا تشمل أربع سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية.

وأضاف أن فريقا من أربعة أطباء في طريقه أيضا لمناطق سيطرة الحكومة السورية.

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1408 قتلى، بينما تم تسجيل 2341 إصابة.

أما منظمة “الخوذ البيضاء” فأعلنت مساء السبت ارتفاع عدد القتلى في شمال غرب سوريا إلى 2167 بينما تخطى عدد الجرحى الـ3000.

يأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين، وبانتشال الجثث من تحت الأنقاض. وقد نجحوا بالفعل السبت بإنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم حوالي 6 أيام تحت الركام.

    المصدر :
  • رويترز

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