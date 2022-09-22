مساعدات امريكية لمسلمي الروهينغا بأكثر من 170 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة أعلنت (الخميس 22-9-2022) تقديم مساعدات إنسانية إضافية لمسلمي الروهينغا في ميانمار بقيمة تربو على 170 مليون دولار، على أن يستفيد منها أيضا اللاجئون في دول أخرى مثل بنجلادش.

وقال بلينكن في بيان “بهذا التمويل الجديد، وصل إجمالي مساعداتنا فيما يخص أزمة اللاجئين الروهينغا إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار منذ أغسطس آب 2017، عندما أُجبر أكثر من 740 ألفا من الروهينجا على الفرار بحثا عن الأمان في كوكس بازار في بنغلاديش”.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار حملة عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في راخين، مما أسفر عن مقتل الآلاف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

ونفذ قادة بالجيش في ميانمار، مطلع فبراير/شباط 2021، انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، مما أضفى مزيدا من التعقيد على مأساة الروهينغا.

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية منذ أن أطاح الجيش بالحكومة.

وتعد حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.