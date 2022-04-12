مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لرويترز إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية بقيمة 750 مليون دولار.

سيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس للتعامل في حالات الطوارئ.

وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.

وقال البيت الأبيض قبل أيام إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وفي وقت سابق أعلنت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن ناقشا اليوم الثلاثاء تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا والحاجة إلى إنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين.

وقالت المتحدثة باسم داوننج ستريت: “ناقش الزعيمان الحاجة إلى الإسراع بتقديم المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لمواجهة هجوم روسي آخر في شرق البلاد”.

وتابعت: “اتفق الإثنان أيضا على مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وإنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين بشكل قاطع”.