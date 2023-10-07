بعد عملية "طوفان الأقصى".. مساعدات عسكرية أمريكية للجيش الإسرائيلي

أعلنت الإدارة الأمريكية، السبت، عن مذكرة تفاهم، بتقديم مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليار دولار، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بموجب المادة 506 (أ) (1) من إدارة الطيران الفيدرالية لتوجيه سحب يصل إلى 8 مليارات دولار.

من جانه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية “لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات”.

وتابع “سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين. والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.