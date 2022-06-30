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مساعدات مالية أميركية للفلسطينيين بحوالي 400 مليون دولار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2022 10:08 مساءً
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الخميس الواقع في 30 حزيران أن الوكالة الأميركية للتنمية ستقدم مساعدات للفلسطينيين هذا العام بمبلغ 125 مليون دولار إضافة إلى 270 مليون دولار العام القادم.

وأضاف البيان أن هذا الإعلان جاء بعد لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية في مكتبه برام الله اليوم بمديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة ألر جروبس.

وأوضح البيان أن هذه المبالغ ستخصص “لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومشافي القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني”.

وتوقفت المساعدات الأميركية للفلسطينيين في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من الوفاء بالتزاماتها المالية حتى أنها دفعت، على مدى أشهر، جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري.

    المصدر :
  • رويترز

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