مساعدات مالية سريعة لمتضرّري الفيضانات في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن تقديم حكومتها لمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصاً على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقالت ميركل لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية “نحن بجانبك”، ووصفت الوضع هناك بأنه “مرعب”.

وأضافت أن الحكومة ستطلق برنامج إغاثة قصير المدى يوم الأربعاء.

وتواجه ألمانيا أسوأ كارثة مناخية في تاريخها الحديث، حيث ارتفعت حصيلة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلا، صباح الأحد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم لأن ارتفاع منسوب المياه يمنع الوصول إلى العديد من المناطق كما لا تزال الاتصالات مقطوعة في بعض الأماكن.