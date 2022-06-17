مساعدات من كوريا الشمالية إلى 800 أسرة تعاني من وباء معوي

أفادت وسائل إعلام رسمية أن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية ومسؤولين كبار آخرين أعدوا مساعدات لإرسالها إلى 800 أسرة تعاني من وباء معوي مجهول، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أيضا أول تفش تعلن عنه لمرض كوفيد-19.

وأعلنت بيونجيانج هذا الأسبوع أنها تواجه “وباء معويا حادا” علاوة على تفشي مرض كوفيد-19 منذ أسابيع. ولم توضح كوريا الشمالية طبيعة الوباء الجديد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “أعد المسؤولون الأدوية والمواد الغذائية والضروريات اليومية اللازمة لعلاج الوباء وتوفير الحياة المستقرة من أجل تقديم المساعدة إلى السكان في مدينة هايجو ومقاطعة كانجريونغ (في إقليم هوانغهاي الجنوبي)”.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن سول تراقب تفشي المرض الذي يشتبه أن يكون الكوليرا أو التيفوييد.

وإقليم هوانغهاي الجنوبي هو المنطقة الزراعية الرئيسية في كوريا الشمالية، وأثار تفشي المرض مخاوف قد تضاف إلى مخاوف نقص الغذاء المزمن وسط موجة من الإصابات بكوفيد-19.

وتعلن كوريا الشمالية أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض الحمى، بدلا من إعلان الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، ربما بسبب نقص القدرات اللازمة للفحص.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية تسجيل 23160 إصابة جديدة بأعراض الحمى، ليرتفع الإجمالي منذ أواخر أبريل نيسان إلى أكثر من 4.58 مليون. وبلغ عدد الوفيات 73.