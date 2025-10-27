مساعدة رئيس كوريا الجنوبية.. لا مؤشرات على اجتماع قريب بين ترامب وكيم جونغ أون

قالت أوه هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها لا تعتقد أن اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيُعقد في المستقبل القريب.

وأوضحت المسؤولة الكورية الجنوبية، خلال حديثها للصحفيين، أنها لا تملك أي معلومات ملموسة بشأن لقاء محتمل بين الزعيمين، رغم التكهنات الإعلامية التي أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع خلال زيارة ترامب المقبلة إلى آسيا.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ جموداً دبلوماسياً منذ فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي في السنوات الأخيرة.