الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدة رئيس كوريا الجنوبية.. لا مؤشرات على اجتماع قريب بين ترامب وكيم جونغ أون

منذ ساعتين
دونالد ترامب وكيم جونغ أون

دونالد ترامب وكيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

قالت أوه هيون-جو، نائبة مدير الأمن القومي في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها لا تعتقد أن اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيُعقد في المستقبل القريب.

وأوضحت المسؤولة الكورية الجنوبية، خلال حديثها للصحفيين، أنها لا تملك أي معلومات ملموسة بشأن لقاء محتمل بين الزعيمين، رغم التكهنات الإعلامية التي أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع خلال زيارة ترامب المقبلة إلى آسيا.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ جموداً دبلوماسياً منذ فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي في السنوات الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار والين
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبل لقاء ترامب وشي في كوريا الجنوبية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
من ماليزيا إلى طوكيو.. ترامب يحيي التحالفات ويقود أضخم جولة آسيوية منذ توليه الحكم
الذهب مقابل الدولار
الذهب يتراجع من ذروته والدولار يستعيد قوّته مع هدوء الحرب التجارية

الأكثر قراءة

مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!