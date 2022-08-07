الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدة فنزويلا مكسيكية "طارئة" لكوبا لمكافحة حريق بمنشأة لتخزين النفط

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 9:48 مساءً
حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا

حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

واصلت كوبا الأحد جهودها للسيطرة على حريق في منشآتها الرئيسية لتخزين النفط أودى بحياة رجل إطفاء، مستعينة بالمكسيك وفنزويلا في إخماد النيران المستعرة.

وكانت صاعقة يوم الجمعة أشعلت النيران في واحدة من ثمانية صهاريج تخزين في ميناء ماتازاناس للناقلات العملاقة على بعد 60 ميلا شرقي هافانا. واشتعلت النيران في صهريج ثان أمس السبت لتفاجئ رجال الإطفاء وآخرين في الموقع. وما زال 16 شخصا مفقودين.

وأدى الانفجار الثاني إلى إصابة ما يزيد على 100 شخص، كثير منهم من مسؤولي التعامل مع حالات الطوارئ الذين هرعوا للتصدي إلى الحريق. وما زال بالمستشفيات 24 مصابا، منهم خمسة في حالة حرجة.

وقال الرئيس الكوبي ميجل دياز-كانيل للصحفيين “نواجه حريقا بهذا الحجم مما يجعل السيطرة عليه صعبة جدا في كوبا حيث لا تتوفر جميع الوسائل اللازمة”.

وانضم اليوم الأحد 82 مكسيكيا و35 فنزويليا من ذوي الخبرة في مكافحة حرائق الوقود إلى هذه الجهود، وجلبوا أربع طائرات محملة بمواد كيماوية لمكافحة الحرائق.

وأضاف الرئيس الكوبي “المساعدة مهمة، أود أن أقول إنها حيوية وستكون حاسمة”. وكانت كوبا تستخدم المياه وطائرات الهليكوبتر لمكافحة ألسنة اللهب.

وقال خورخي بينيون مدير برنامج أوستن للطاقة والبيئة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لجامعة تكساس إن سعة كل صهريج تبلغ 300 ألف برميل وإنها توفر الوقود لمحطات الكهرباء.

وتعاني كوبا من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي ونقص في الوقود، ومن المرجح أن يؤدي فقدان الوقود ومنشآت التخزين إلى تفاقم الوضع الذي أثار احتجاجات صغيرة في الأشهر القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الدمار في قطاع غزة
فيديو مروع.. فلسطينيون يفتشون بين الأنقاض في مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي
مفاعل زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محطة زابوريجيا.. خمس حقائق "مثيرة" عن المنشأة النووية الأكبر في أوروبا
فرنسا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة
في ظل أسوأ موجة جفاف.. فرنسا تواجه الموجة الحارة الرابعة هذا الصيف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط