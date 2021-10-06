الخميس 1 ربيع الأول 1443 ﻫ - 7 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدة وزير الدفاع الأميركي: نريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي

منذ 6 ساعات
مارا كارلين

مارا كارلين

A A A
طباعة المقال

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، مارا كارلين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية، وتريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي.

وقالت كارلين في حوار مع معهد الشرق الأوسط، الأربعاء، إن واشنطن تريد أن يعود كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي.

إلى ذلك لفتت إلى أن “وزارة الدفاع تضع خيارات أمام الرئيس جو بايدن للتعامل مع إيران”.
وأضافت كارلين: “علينا مواصلة التنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، وندرك الخطر المحدق”، مؤكدة: “نحن مدركون للخطر الذي تمثله إيران عبر أنشطتها المزعزعة للاستقرار”. وشددت على أن واشنطن تريد العمل مع شركائها لمواجهة تحدي طهران بعيد المدى.
كما قالت إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على مواجهة خطر الصواريخ والمسيرات الإيرانية، مؤكدة: “نستطيع العمل مع الحلفاء لصد الأنشطة الإيرانية”.
يذكر أنه في وقت سابق، الأربعاء، أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا “قريباً”.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: لإعطاء أول لقاح للملاريا للأطفال على نطاق واسع
    لقاح موديرنا
    الدنمارك تعلق استخدام لقاح “مودرنا” لمن هم دون الـ18 عاماً
    يانغ جيتشي
    كبير الدبلوماسيين الصينيين: المواجهة بين بكين وواشنطن ستلحق أضراراً بالعالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركة فيسبوك
    إليكم سبب انقطاع عمل “فيسبوك” لأكثر من 6 ساعات
    أذربيجان - إيران
    طبول الحرب تقرع بين طهران وباكو.. ومسؤول إيراني يحذر!
    ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم في محطة محروقات