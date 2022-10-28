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مساعد كبير لبوتين يزور خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو

منذ ساعة واحدة
خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية

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قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا إن سيرجي كيرينكو النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئيس فلاديمير بوتين زار مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

وأضاف سيرجي أكسيونوف، الحاكم المعين من قبل روسيا لشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، أن كيرينكو، الرئيس السابق لمؤسسة روس آتوم للطاقة النووية، زار ميناء العبارات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة دنيبرو قبل هجوم أوكراني متوقع.

وقال أكسيونوف “العمل على تنظيم رحيل السكان اكتمل”.

وأوضح أن كيرينكو زار أيضا محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وتحدث إلى العاملين فيها.

وكيرينكو هو أحد أكثر مسؤولي الكرملين نفوذا إلى جانب أنطون فاينو كبير الموظفين في مكتب بوتين.

    المصدر :
  • رويترز

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