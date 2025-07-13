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مساعد لنتنياهو يواجه اتهامات بتسريب معلومات عن غزة

13 - يوليو - 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، اليوم الأحد، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات تتعلق بالأمن وفي انتظار جلسة استماع له، وذلك بتهمة تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونفى جوناثان أوريخ، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024. ووصف نتنياهو التحقيقات الموجهة إلى أوريخ ومساعدين آخرين بأنها “حملة شعواء”.

وقالت باهراف-ميارا في بيان” إن أوريخ ومساعدا آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية”.

وذكرت أنهما كان يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو وتوجيه الخطاب حول مقتل ست رهائن إسرائيليين على يد خاطفيهم الفلسطينيين في غزة في أواخر أغسطس آب 2024.

وأدى مقتل الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتخريب محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع الماضية لأسباب سياسية.

وأكد نتنياهو مرارا أن “حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن انهيار المحادثات”، بينما تقول الحركة إن “إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق”.

ونُشر المقال في صحيفة بيلد بعد أيام من العثور على جثث الرهائن داخل نفق تابع لحماس في جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة بيلد بعد الإعلان عن التحقيق إنها لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على وثائق أصلية.

    المصدر :
  • رويترز

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