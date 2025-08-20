مساع من روسيا البيضاء وإيران لتوثيق العلاقات في مجالات تشمل الدفاع

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتصافحان خلال اجتماع في مينسك، بيلاروسيا، 20 أغسطس 2025. رويترز

قال رئيسا روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو وإيران مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء خلال محادثات في مينسك إن الدولتين تعتزمان تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات بما يشمل الدفاع.

وساندت الدولتان روسيا في الحرب على أوكرانيا.

وذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء أن الرئيسين اتفقا على العمل على إبرام معاهدة شراكة استراتيجية.

ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله “في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، تتخذ مينسك وطهران خطوات مستمرة ومتوازنة لزيادة تطوير التعاون بينهما وتعملان بجد لتحويل كل تحد جديد إلى فرصة جديدة”.

وأضاف لوكاشينكو “مستعدون لمناقشة أي ملفات، فليس لدينا موضوعات لا تطرح للنقاش”، وقال إن الدولتين يمكنهما عقد شراكة في العديد من المجالات‭‭‭ ‬‬‬‬بما يشمل “التعاون العسكري التقني”.

وسمح لوكاشينكو، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لروسيا باستخدام أراض في روسيا البيضاء لإطلاق بعض عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا ووافق أيضا فيما بعد على نشر صواريخ نووية تكتيكية روسية على أراضي بلاده.

وزودت إيران روسيا بطائرات مسيرة لتستخدمها في الحرب كما وقّع بزشكيان اتفاقية تعاون استراتيجي مع بوتين في يناير كانون الثاني لكنها لم تتضمن بندا عن الدفاع المشترك.

وتخضع إيران وروسيا البيضاء لما وصفها بزشكيان بأنها “عقوبات غربية غير قانونية”.

ونقلت وكالة بيلتا عنه قوله إن إيران مستعدة لمساعدة روسيا البيضاء على “تخفيف أثر”تلك العقوبات مشيرا إلى خبرة بلاده على مدى أكثر من 40 عاما في هذا الصدد.

وقال الرئيس الإيراني إن الدولتين تحتاجان إلى إيصال علاقاتهما الاقتصادية والعلاقات الأخرى إلى مستوى يتناسب مع المستوى المرتفع من الثقة بينهما.

ونقلت عنه الوكالة قوله للوكاشينكو “بالطبع آراؤنا المشتركة يجب أن تجد لها طريقا للتنفيذ في مجالات مثل الثقافة والاقتصاد وفي تطوير السياحة بين بلدينا وأيضا، كما أشرت، في تطوير التعاون التقني العسكري”.