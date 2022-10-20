مستشار ألمانيا: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، أمام مجلس النواب “بوندستاغ”، إن “تكتيك الأرض المحروقة” الروسي “يعزّز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها”.

وأضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل “الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس”.

وأضاف “الحاجات المالية” لكييف “تمت تغطيتها” حتى نهاية العام.

وعن مسألة الغاز قال شولتس “لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج الكتلة”.

رئيس ألمانيا يلغي زيارة إلى كييف

أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى كييف غدا لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في مكتبه إن السلطات الأمنية في ألمانيا ووزارة الخارجية نصحت شتاينماير بعدم الذهاب لكن سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريبا.

ويتولى الرئيس في ألمانيا دورا شرفيا إلى حد كبير. وكان شتاينماير قد خطط لزيارة العاصمة الأوكرانية في أبريل نيسان، لكن كييف رفضت في البداية الترحيب به بسبب عدم الارتياح بشأن دعمه السابق للتقارب مع روسيا. غير أنه تم رأب الصدع السياسي منذ ذلك الحين.