الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
مستشار ألمانيا يدعو الشرع لزيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل سوريين

منذ 17 ثانية
المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل مواطنين سوريين لهم سجلات جنائية.

وقال ميرتس للصحفيين “سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا. هذه هي الخطة. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية”.

وأشار إلى أن ألمانيا تريد أيضا المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، مضيفا أنه يعتزم أن يناقش مع الشرع “كيف يمكننا حل هذه المشكلة معا”.

وقادت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل سياسة الأبواب المفتوحة التاريخية تجاه اللاجئين قبل 10 سنوات، حيث استقبلت نحو مليون مهاجر في ألمانيا، كثير منهم سوريون فروا من الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع الدعم لليمين المتطرف، واتبع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ تحت قيادة ميرتس نهجا أكثر صرامة بكثير بشأن أمن الحدود والهجرة، وتعهد بتسريع عمليات الترحيل.

وقال ميرتس “سأقولها مرة أخرى: لقد انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لم يعد هناك الآن أي أسباب للجوء في ألمانيا.

ومنذ وصوله للسلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في الوقت الذي تسعى فيه حكومته الانتقالية إلى إعادة علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.

ومن المتوقع أن يزور الشرع واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

