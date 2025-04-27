مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنوقع قريباً اتفاقاً مع أوكرانيا حول المعادن النادرة

قال مايك والتس مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستبرمان اتفاقا يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة وإن المحادثات مستمرة خلال مطلع الأسبوع.

وأضاف والتس في برنامج “صنداي مورننج فيوتشرز” على شبكة فوكس نيوز “اتفاق (المعادن النادرة مع) أوكرانيا سيُبرم قريبا”.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان أكد أواخر مارس/آذار الماضي، أنه يتوقع توقيع اتفاقية تقاسم عائدات المعادن الأوكرانية المهمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قريباً.

كما صرح للصحافيين خلال اجتماعه بأعضاء حكومته الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن إمكانية امتلاك شركات أميركية محطات طاقة أوكرانية، قائلا إن بلاده تقترب من توقيع اتفاق مع أوكرانيا للحصول على المعادن الأرضية النادرة.

بينما تنظر كييف إلى الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، التي كانت قيد التفاوض لعدة أسابيع، باعتبارها شراكة استراتيجية يمكن أن تضمن استمرار الدعم الأميركي ضد العملية العسكرية الروسية، خصوصا بعد أن ربط ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، المساعدات الأميركية لأوكرانيا بالوصول إلى احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في البلاد التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وكان من المتوقع أن يوقع الرئيسين الاتفاق في أواخر فبراير/شباط الماضي، لكن نقاشا حادا بين الطرفين في المكتب البيضاوي أدى إلى إلغاء المحادثات.